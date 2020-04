Rio Grande do Sul Aumenta para 501 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul

6 de abril de 2020

Porto Alegre é a cidade com mais casos de Covid-19 no RS. Foto: Divulgação SMSUrb/PMPA

O número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul aumentou para 481, segundo balanço divulgado no fim da tarde desta segunda-feira (6) pela SES (Secretaria Estadual da Saúde).

Nesta segunda-feira, foram confirmados 24 casos em residentes de Porto Alegre (3 casos), Caxias do Sul (4), Marau (3), Cachoeirinha (2), Minas do Leão (2), Passo Fundo (2), Bagé, Campo Bom, Canoas, Farroupilha, São Domingos do Sul, Torres, Uruguaiana e Viamão. Já são 67 municípios com registros de casos no Estado.

Porto Alegre teve ainda quatro casos excluídos por critério epidemiológico ou duplicados e outros quatro com troca da cidade de residência.

O número de óbitos no RS aumentou para oito, com a morte de uma idosa de 90 anos em Porto Alegre. A Capital gaúcha tem 253 casos de Covid-19, segundo a SES, após os ajustes nos cadastros sobre as origens dos pacientes.

