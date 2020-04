Rio Grande do Sul Aumenta para 700 o número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2020

O número de casos confirmados de coronavírus no Rio Grande do Sul aumentou para 700, segundo dados divulgados no fim da manhã desta terça-feira (14) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Foram registradas 15 novas ocorrências em relação ao balanço anterior: 12 em Porto Alegre, duas em Viamão e uma em Passo Fundo. A Covid-19 já atingiu 87 municípios gaúchos e provocou 18 mortes no Estado.

