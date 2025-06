Rio Grande do Sul Aumenta para cinco o número de mortes causadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2025

Um homem de 71 anos foi localizado sem vida em um córrego da cidade de Vera Cruz. Foto: Bárbara Barbieri / Defesa Civil / PMPA Um homem de 71 anos foi localizado sem vida em um córrego da cidade de Vera Cruz. (Foto: Bárbara Barbieri/Defesa Civil/PMPA) Foto: Bárbara Barbieri / Defesa Civil / PMPA

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou mais um óbito em decorrência das fortes chuvas que caíram sobra o Rio Grande do Sul na última semana. Um homem de 71 anos foi localizado sem vida em um córrego da cidade de Vera Cruz. De acordo com o laudo das autoridades competentes, a provável causa da morte seja afogamento.

Até o momento são cinco mortes confirmadas. A primeira morte causada pela chuva aconteceu em Candelária, na Região dos Vales. Uma mulher identificada como Geneci da Rosa, de 54 anos, morreu na terça (17) após o carro em que ela estava ser arrastado pela correnteza. Conforme as autoridades, ela estaria acompanhada do marido, um homem de 65 anos, que segue desaparecido.

A segunda morte foi registrada na última quarta-feira (18), quando a cabeceira de uma ponte cedeu e o carro onde estava Mario César Trielweiler Gonçalves, de 21 anos, caiu e foi arrastado pela água de um arroio entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis.

Já na quinta-feira (19), Mauro Perfeito da Silva, de 72 anos, morreu após uma árvore cair sobre o carro em que ele estava em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Por fim, o corpo de Ademar José Backes, de 59 anos, foi localizado no domingo (22) dentro de um veículo submerso no Rio Dourado, na linha Anta, zona rural de Aratiba, no Norte do Rio Grande do Sul.

Conforme o boletim da Defesa Civil, 9.317 pessoas estão fora de suas casas no Estado. Confira a relação completa de municípios afetados:

1 – Agudo

2 – Alecrim

3 – Alegrete

4 – Alto Alegre

5 – Alto Feliz

6 – Amaral Ferrador

7 – Arambaré

8 – Aratiba

9 – Arroio dos Ratos

10 – Arroio Grande

11 – Arvorezinha

12 – Barão de Cotegipe

13 – Barão do Triunfo

14 – Barra do Ribeiro

15 – Barros Cassal

16 – Bento Gonçalves

17 – Bom Retiro do Sul

18 – Boqueirão do Leão

19 – Bossoroca

20 – Butiá

21 – Caçapava do Sul

22 – Cacequi

23– Cachoeira do Sul

24 – Cachoeirinha

25 – Campos Borges

26 – Candelária

27 – Canoas

28 – Capão do Cipó

29 – Caraá

30 – Carazinho

31 – Caseiros

32 – Caxias do Sul

33 – Cerro Branco

34 – Cerro Grande do Sul

35 – Chuvisca

36 – Colinas

37 – Coronel Barros

38 – Cotiporã

39 – Cruzeiro do Sul

40 – Dezesseis de Novembro

41 – Dilermando de Aguiar

42 – Dois Lajeados

43 – Dona Francisca

44 – Doutor Ricardo

45 – Eldorado do Sul

46 – Encruzilhada do Sul

47 – Entre-ijuís

48 – Erechim

49 – Espumoso

50 – Esteio

51 – Estrela

52 – Estrela Velha

53 – Eugênio de Castro

54 – Farroupilha

55 – Flores da Cunha

56 – Fontoura Xavier

57 – General Câmara

58 – Gentil

59 – Getúlio Vargas

60- Gravataí

61 – Guaíba

62 – Humaitá

63 – Ibarama

64 – Ibirapuitã

65 – Itacurubi

66 – Itaqui

67 – Ivorá

68 – Jaguari

69- Jóia

70- Júlio de Castilhos

71 – Lagoa Bonita do Sul

72 – Lajeado

73 – Liberato Salzano

74 – Maçambará

75 – Manoel Viana

76 – Maquiné

77 – Marques de Souza

78 – Mata

79 – Minas do Leão

80 – Montenegro

81 – Muçum

82 – Muliterano

83 – Nonoai

84 – Nova Esperança do Sul

85 – Nova Hartz

86 – Nova Palma

87 – Nova Petrópolis

88 – Nova Roma do Sul

89 – Nova Santa Rita

90– Novo Cabrais

91 – Novo Hamburgo

92 – Osório

93 – Palmeira das Missões

94 – Panambi

95 – Pantano Grande

96 – Paraíso do Sul

97 – Pareci Novo

98 – Parobé

99 – Passa Sete

100 – Pedras Altas

101- Pejuçara

102 – Pinhal Grande

103 – Pinheirinho do Vale

104- Pinheiro Machado

105 – Pirapó

106 – Porto Alegre

107 – Porto Mauá

108 – Putinga

109 – Quevedos

110 – Relvado

111 – Restinga Seca

112 – Rio Pardo

113– Roque Gonzales

114 – Rosário do Sul

115 – Sagrada Família

116 – Santa Cruz do Sul

117 – Santa Margarida do Sul

118 – Santa Maria

119 – Santana do Livramento

120 – Santo Ângelo

121 – Santo Antônio das Missões

122 – São Borja

123 – São Francisco de Assis

124 – São Gabriel

125 – São Jerônimo

126 – São João do Polêsine

127 – São José do Herval

128 – São Lourenço do Sul

129 – São Martinho da Serra

130 – São Miguel das Missões

131 – São Nicolau

132 – São Pedro do Sul

133 – São Sebastião do Caí

134 – São Valentim

135 – São Vicente do Sul

136 – Sapucaia do Sul

137– Sarandi

138 – Segredo

139 – Serafina Corrêa

140– Silveira Martins

141– Sobradinho

142– Taquara

143– Taquari

144- Teutônia

145– Toropi

146- Três Coroas

147– Trindade do Sul

148– Triunfo

149- Tupanciretã

150– Uruguaiana

151– Vale do Sol

152– Vale Verde

153- Venâncio Aires

154– Vera Cruz

155– Vespasiano Correa

