11 de fevereiro de 2023

Aliados de Lula acreditam que Dutra pode ter sido leniente com os extremistas. (Foto: Reprodução)

O general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, chefe do Comando Militar do Planalto, disse ao Ministério Público Militar que o planejamento de segurança para o dia 8 de janeiro foi traçado com base em uma análise de risco feita pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Segundo ofício enviado pelo militar, o ministério apontava cenário de “normalidade” para o dia em que as sedes dos Três poderes foram invadidas. Por isso, de acordo com Dutra de Menezes, não houve reforço preventivo para evitar os ataques e a depredação. A informação aumenta a pressão sobre o ministro responsável pelo GSI, o general da reserva Gonçalves Dias.

Procurado, o GSI informou que “os documentos de Inteligência sobre os atos do dia 8 de janeiro de 2023 foram disponibilizados à Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência (CCAI), do Congresso Nacional, responsável pelo controle e fiscalização externos da Atividade de Inteligência”.

Um documento do ministério enviado ao Congresso revela que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), subordinada ao GSI, alertou diversos órgãos e pastas do governo, dois dias antes dos atos golpistas, sobre o risco de depredações na Esplanada e invasão ao Congresso. Na véspera dos atentados, a Polícia Federal apontou em um relatório encaminhado ao ministério da Justiça que o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) também estavam na mira de bolsonaristas radicais.

Segundo o general Dutra de Menezes, o Comando Militar do Planalto enviou por conta própria 130 militares para permanecer de prontidão no Palácio do Planalto. O GSI, no entanto, pediu um aumento de efetivo apenas quando os invasores passaram a adotar “comportamento hostil nas proximidades da Esplanada dos Ministérios”.

Após os ataques extremistas, o governo promoveu uma série de troca de integrantes do GSI. Entre eles, estavam o número 2 do órgão e militares que atuavam no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.

Além dessas mudanças, Lula decidiu retirar a Abin da estrutura do GSI e realocar a agência sob o comando do ministério da Casa Civil, chefiada por Rui Costa. O objetivo desse remanejamento é promover um processo de desmilitarização do órgão e ter mais controle sobre uma área considerada estratégica para a tomada de decisões da presidência da República.

Documento

No documento, o general Menezes pontua que a segurança do Palácio do Planalto é realizada pelo GSI e por militares do Exército Brasileiro, com serviços diários organizados pelo GSI, a quem cabe organizar diretrizes, ordens, normas, regulamentos, procedimentos e planos.

A participação dos efetivos do Batalhão de Polícia do Exército (BPEB), do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP) e do 1º Regimento de Cavalarias de Guardas ocorre conforme planejamento e requisições do GSI.

No dia 8 de janeiro, o serviço estava a cargo do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas e contava originalmente com 32 militares pertencentes ao Batalhão da Guarda Presidencial, conforme planejamento do GSI.

O general deixará a função até março. A mudança não estava prevista, mas a saída será antecipada devida à crise política envolvendo o Palácio do Planalto e a caserna.

Aliados de Lula acreditam que Dutra pode ter sido leniente com os vândalos que ficaram acampados na frente do Quartel-General. Ao militar, também é atribuída a decisão de não retirar os vândalos que retornaram ao local após a invasão do Congresso, Planalto e Supremo Tribunal Federal.

