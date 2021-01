Grêmio Aumentando a artilharia, Diego Souza marca e Grêmio vence o Bahia por 2 a 1 na Arena

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Diego Souza marcou o 23º gol com a camisa tricolor na temporada. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 6 de janeiro de 2021

Com força máxima, a equipe de Renato Portaluppi recebeu o Bahia, na Arena, nessa quarta-feira (6). Procurando um espaço no G4, o Tricolor gaúcho foi em busca dos 3 pontos, nesse duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O principal destaque do Grêmio foram as presenças do menino Vanderson na lateral-direita e a titularidade de Lucas Silva no meio campo. Do lado do BahiA, o meia Rodriguinho e o volante Patrick de Lucca estão isolados após testarem positivo para COVID-19.

PRIMEIRO TEMPO

A primeita etapa já se deu início com o Grêmio povoando o campo de ataque, apostando na troca de passes. Na sequência, o tricolor baiano buscou o contra-ataque. No entanto, bem posicionado Vanderson manda pra fora sem sustos. Ali em diante, o jogo se estabilizou no meio campo.

Até que aos 6 minutos, Alisson trabalhou a bola com Jean Pyerre pela esquerda e cruzou na cabeça de Diego Souza, que mandou para fora. No entanto, o time de Renato Portaluppi não parou. Trocando passes envolvendo a equipe do Bahia, que se atrapalhava com a bola e entregava o jogo.

E somando 64% de posse de bola, o Grêmio não demorou para abrir o placar. Aos 15 minutos, o menino Vanderson foi as lágrimas. Jean Pyerra lançou Diogo Barbosa, que cruzou certeiro para Vanderson. O lateral cabeceou consciente, abrindo o placar na Arena do Grêmio e chorando de emoção em campo. Grêmio 1×0.

O Bahia tentou revidar, mas quem estava bem posicionado era o goleiro Vanderlei. Aos 18 minutos, Nino recebeu na direita e cruzou para Gilberto, que ajeitou e deixa para Ernando. O zagueiro tentou de voleio, mas o goleiro gremista fez a defesa.

A tentativa se manteve, já que aos 28 minutos, o Bahia marcou. No entanto, o árbitro marcou impedimento do que seria o primeiro gol baiano.

A reta final do primeiro tempo foram de poucas chances reais de gol. A posse de bola se equilibrou e os goleiros não trabalharam com dificuldade. Portanto, se encerrou da mesma forma Grêmio 1×0 Bahia.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa se iniciou com gol baiano. Ernando rolou para Anderson Martins, que ajeitou e bateu com a categoria. Empatando a partida na Arena. Grêmio 1×1 Bahia.

O Grêmio ia subindo para o ataque, tentando desempatar a partida. E foi em uma dessas tentativas, que conseguiu. Na cobrança, Diego Souza recebeu o toquinho e bateu com força para o gol! A bola bateu na mão de Douglas e entrou no gol! Grêmio 2×1 Bahia.

Parado, o restante do segundo tempo foi de calmaria. Ambas equipes criaram chances mas nada que assustasse nem Vanderlei nem Douglas. No entanto, quem ainda era superior na partida era o Tricolor gaúcho.

Renato realizou três trocas no tempo final de jogo e o Grêmio ia administrando a partida, e o resultado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio