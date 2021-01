Grêmio Renato valoriza vitória em cima do Bahia e projeta mês de janeiro: “Não podemos pensar na Copa do Brasil agora, apenas no Campeonato Brasileiro”

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Oito pontos atrás do líder São Paulo, o tricolor dormiu no G-4 Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 7 de janeiro de 2021

Após a vitória sobre o Bahia na partida da última quarta-feira (6), o técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva e valorizou o resultado conquistado em cima da equipe baiana. A vitória deixa o Grêmio oito pontos atrás do líder São Paulo, que tropeçou nesta 28ª rodada do Brasileiro. O técnico elogiou sua equipe, mas chamou atenção para o pouco tempo para preparação, já que o grupo recebeu uma folga de quatro dias no Ano Novo: “Fizemos dois treinos. O mais importante foi a entrega, a dedicação do grupo, por ter conquistado a vitória e, pelo menos por enquanto, o Grêmio volta ao G-4″.

Questionado sobre a grande final da Copa do Brasil, que a equipe gremista disputará com o Palmeiras em fevereiro, o técnico preferiu falar sobre o mês de janeiro, que será focado apenas no Campeonato Brasileiro: “A cada três dias sempre tem uma decisão. Tivemos uma folga depois de cinco meses. Nosso único pensamento está virado para o Brasileiro. A gente teve um jogo difícil hoje. Falei lá atrás, o Grêmio não desistiu do Brasileiro ainda, tem muita coisa para se disputar. É só carne de pescoço. Mas a Copa do Brasil, a gente não pode pensar nela agora“, disse o técnico.

Renato ainda falou sobre a situação de Pepê, que esteve em meio a especulações sobre uma possível ida para o Porto, de Portugal: “A gente conta com o Pepê, ele é jogador do Grêmio. O empresário do jogador numa hora dessas deveria pensar com mais inteligência. As pessoas acham que os negócios sempre tem que sair da noite pro dia, esses empresário tem se aproveitado muito dos clubes ultimamente. O apressado come cru”, finalizou o técnico.

O Grêmio volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (9), às 21h, contra o Fortaleza na Arena Castelão. O elenco se reapresenta nesta quinta-feira (7), no CT Luiz Carvalho para dar andamento ao trabalho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio