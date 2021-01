Grêmio “Demonstra o acerto na nossa política de futebol”, diz Paulo Luz sobre interesse da Europa em Pepê e Jean Pyerre

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2021

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O vice de futebol gremista, Paulo Luz, também falou após a partida de ontem (06) contra o Bahia. O dirigente gremista falou sobre um possível adiamento das finais da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que estavam inicialmente marcadas para os dias 3 e 10 de Fevereiro. Mas essas datas podem mudar no caso de o Palmeiras se sagrar campeão da Libertadores, visto que as datas FIFA para o Mundial de Clubes ficariam entre os dois jogos da grande final.

“Nós como dirigentes estamos preocupados, pois estamos aqui para defender os interesses do Grêmio. mas o fundamental é que estamos na final, seja em que data for jogada. O presidente fez contato com o Diretor de Competições da CBF, afim de tratar desse assunto e examinar possíveis datas para realizar a partida.”

Paulo Luz ainda falou sobre as especulações de Pepê e Jean Pyerre na Europa:

“Ficamos satisfeitos por termos jogadores cobiçados na Europa, demonstra o acerto na nossa política de futebol. Temos de ter tranquilidade, os jogadores ainda tem contrato em vigor com o clube, e não há propostas. Queremos mantê-los para o Brasileiro e para a Copa do Brasil.”

As especulações em relação ao nome de Pepê tem crescido muito nas últimas semanas, principalmente sobre o interesse do Porto de Portugal no jogador. Renato também em sua coletiva acabou comentando o assunto. O clube espera contar com o jogador para a reta final de Brasileirão e as duas partidas finais da Copa do Brasil.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

