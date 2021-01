As últimas semanas foram movimentadas no Grêmio quando o assunto é Pepê. Assim também foram as entrevistas coletivas do técnico Renato Portaluppi e do vice de futebol Paulo Luz, após a vitória por 2 a 1 sobre o Bahia na última quarta-feira (6). As especulações sobre uma possível ida de Pepê para a Europa, principalmente para o Porto, foram motivo de questionamentos por parte dos dois, já que o clube ainda não recebeu uma proposta oficial, gerando um incômodo entre o clube e o empresário do jogador, Adriano Spadotto.

O agente foi, inclusive, citado pelo técnico Renato Portaluppi quando o mesmo foi questionado sobre o assunto da venda do jogador. O técnico falou sobre a importância de contar com Pepê até o final da temporada, e ainda pediu cautela a todos os envolvidos. “É lógico que a gente conta com o Pepê. Ele tem contrato com o Grêmio. O próprio empresário do jogador, numa hora dessas, deveria pensar com um pouco mais de inteligência. Sendo campeão, é valorizado. As pessoas acham que os negócios têm que sair da noite para o dia. Esses empresários têm se aproveitado muito dos clubes ultimamente“, destacou o técnico.