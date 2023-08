Economia Aumento da gasolina pode puxar preço dos alimentos e inflação no Brasil

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Decisão da Petrobras tem objetivo de diminuir defasagem dos preços dos combustíveis nas bombas Foto: José Cruz/ABr Decisão da Petrobras tem objetivo de diminuir defasagem dos preços dos combustíveis nas bombas.(Foto: José Cruz/ABr) Foto: José Cruz/ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A decisão da Petrobras de aumentar o preço da gasolina e do diesel nas refinarias pode encarecer os alimentos e pressionar a inflação no Brasil. É o que diz Fábio Pizzamiglio, diretor de uma empresa especializada em comércio exterior.

“O aumento nos preços dos combustíveis pode ter um impacto significativo no IPCA [Índice de Preço ao Consumidor Amplo], uma vez que os custos de transporte e logística tendem a se elevar. Isso pode se refletir nos preços de produtos diversos, incluindo alimentos, que muitas vezes dependem do transporte rodoviário para chegar aos mercados. Além disso, esse aumento também gera impacto direto nos preços no mercado externo, considerando principalmente a subida dos custos para produtores rurais”, afirma ele.

O litro de gasolina, que tinha preço médio de R$ 2,52, sofreu uma elevação de 16,3%. Isso corresponde a um acréscimo de R$ 0,41, subindo para R$ 2,93 para as distribuidoras.

Por sua vez, o litro do diesel teve expansão de 25,8% na venda nas refinarias. Ele passou de R$ 3,02 para R$ 3,80, um acréscimo de R$ 0,78. Um levantamento da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), realizado entre os dias 13 e 19 de agosto, já registrou o impacto desse reajuste nos postos do País.

O preço médio do litro da gasolina chegou a R$ 5,65 nas bombas nesta semana. O aumento foi de R$ 0,12 (2,1%) em relação ao período anterior, quando o combustível estava em R$ 5,53 o litro. Mas a maior alta foi do diesel S-10, que passou de R$ 5,08 para R$ 5,50 — um aumento de R$ 0,42 (8,21%).

Com a alta, analistas financeiros revisaram a projeção da inflação deste ano de 4,9% para 5,1%. “O movimento veio acima da nossa expectativa de curto prazo, que embutia um reajuste menor na gasolina, próximo de 5%. Com isso, a alta possui impacto adicional de aproximadamente +25 p.b. nos meses de agosto e setembro”, avalia boletim do banco, após anúncio do reajuste.

O presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, também tem palpite semelhante. Ele afirmou que esse novo dado tem impacto sobre a inflação e vai levar a autoridade monetária a revisar suas projeções para o comportamento dos preços. O mandatário disse que o reajuste da gasolina tem impacto direto sobre o IPCA.

Entenda o reajuste

Os aumentos anunciados pela Petrobras têm o objetivo de diminuir a defasagem dos óleos nas bombas. Ou seja, os preços que eram cobrados pela estatal estavam muito abaixo do valor de mercado, atrelado ao exterior.

Segundo a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), o preço da gasolina nos polos da empresa encontrava-se defasado em R$ 0,90 (-27%), e o do diesel, em R$ 1,18 (-28%).

Foi o primeiro aumento anunciado pela companhia desde a extinção da política de paridade internacional dos combustíveis, em maio. Depois dessa decisão, os valores só tiveram queda.

A variação acumulada no ano do preço de venda de gasolina A da Petrobras para as distribuidoras apresenta uma redução de R$ 0,15 por litro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/aumento-da-gasolina-pode-puxar-preco-dos-alimentos-e-inflacao-no-brasil/

Aumento da gasolina pode puxar preço dos alimentos e inflação no Brasil

2023-08-20