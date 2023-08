Polícia Homem é preso por receptação de veículo e tráfico de drogas em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de agosto de 2023

Homem estava em prisão domiciliar Foto: Brigada Militar/Divulgação Homem estava em prisão domiciliar. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Foto: Brigada Militar/Divulgação

Um homem de 36 anos foi preso na noite deste sábado (19) por receptação de veículo e tráfico de drogas em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul.

Segundo informações da BM (Brigada Militar), ele estava na Rua Independência com um veículo clonado e 20,5 quilos de maconha já fracionados para venda.

O veículo clonado havia sido furtado. O indivíduo também tinha uma balança de precisão que parecia ser usada para controle do volume do entorpecente. O homem estava em uma residência da qual é proprietário e era mantido em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

