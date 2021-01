Inter Aumento do plantel: a situação dos jogadores emprestados pelo Inter

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Clube tem 14 jogadores emprestados. Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Com o início de sua nova gestão, Alessandro Barcellos terá também que, administrar a situação dos jogadores emprestados pelo Inter. O colorado soma, ao todo, 14 jogadores emprestados com contratos a encerrar ou já encerrados. A exemplos como Gustavo Ferrareis, Natanel, Sarrafiore e Guilherme Pato precisarão definir seus futuros em breve.

No entanto, há jogadores que não foi necessário nem o retorno à Porto Alegre. O meio-campista Valdívia se despediu do Inter por meio de suas redes sociais. O jogador, emprestado ao Avaí, que disputa a Série B, divulgou uma carta informando que não faz mais parte da equipe gaúcha. O vínculo se encerrou no último dia 31.

Há ainda, jovens atletas emprestados à clubes brasileiros. Ferrareis, titular no Atlético-GO, marcou 5 gols em 38 partidas e seu contrato dura até o fim da Série A 2020/21. Já o contrato com o Inter, dura até o fim de 2021.

Guilherme Pato, campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2020, foi promovido ao elenco principal no início da temporada mas não recebeu sequência e foi emprestado à Ponte Preta. Na equipe do interior paulista, soma 3 gols em 27 partidas. Tem vínculo com o Inter até o final do ano, e retorna após o fim da Série B.

Bruno José, que saiu do Inter em 2019, já está no seu terceiro clube. Passou por Botafogo-SP e CSA e hoje está no Brasil de Pelotas, marcou 5 gols em 17 partidas. Também retorna após a Série B, com contrato até o fim do ano.

Há ainda situações específicas de jogadores não aproveitados em outros clubes e contratos que serão reavaliados pelo colorado. A exemplo de Zeca, no Bahia, Natanael e Dudu, no Atlético-G e Sarrafiore no Coritiba.

Confira a lista completa dos emprestados:

Gustavo Ferrareis (Atlético-GO)

Natanael (Atlético-GO)

Dudu (Atlético-GO)

Zeca (Bahia)

Ramon (Bahia)

Pedro Lucas (CSA)

Valdívia (Avaí)

Sarrafiore (Coritiba)

Richard (Belenenses)

Guilherme Pato (Ponte Preta)

Juliano Fabro (Oeste)

Bruno José (Brasil de Pelotas)

Álvaro (Náutico)

Brenner Alves (Iwate Grulla Morioka – Japão)

* Por supervisão de: Marjana Vargas

