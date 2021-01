Inter João Patrício concede entrevista à Rádio Grenal e destaca: ”Não vamos contratar ninguém nesse momento”

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Na tarde dessa segunda-feira (4), o novo vice de futebol do Inter, João Patrício Hermann concedeu uma entrevista à Rádio Grenal. O dirigente falou sobre o momento de transição entre uma gestão e outra e seu novo cargo dentro do clube. Anteriormente, João Patrício havia sido o vice-presidente da gestão Marcelo Medeiros. Agora, ocupa outra função sob comando de Alessandro Barcellos.

“É assim, no meio de uma temporada, foi uma transição rápida. É uma virada de ano, alguns atletas saíram, saiu um executivo importante que fazia um ótimo trabalho.”, disse. O executivo em questão é Rodrigo Caetano, que não teve continuidade no clube. Paulo Bracks chegou para ocupar seu lugar.

O próprio Paulo Bracks foi apresentando ao grupo nessa segunda-feira (4). Atuava como executivo de futebol no América-MG e foi bem recebido pelos novos colegas. “Hoje vai ser uma imersão de forma geral no clube e, a partir de amanhã, ele passa a se inteirar dos assuntos do clube.”

Mais focado em contratações e de uma possível vinda de Taison, João Patrício negou. Para tentar diminuir as contas e dívidas do clube, a tendência é que não tenha novos jogadores no plantel, apenas aqueles que estarão retornando de empréstimos. Por outro lado, a vinda de Taison se tornou ainda mais complicada.

”Nosso elenco está fechado. Teremos alguns dias para planejar a temporada de 2021 de uma forma efetiva. Já fizemos um contato com os empresários do Taison mas ainda não há nada diferente. O atleta vai cumprir o contrato na Europa e vamos continuar atentos ao mercado. Mas muito mais atento ao mercado nosso, nossa categoria de base, nossos atletas que estão aqui.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

