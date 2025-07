Inter Inter segue se preparando para mais um desafio no Beira-Rio para o Brasileirão

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

Inter terá retorno na lateral e no meio campo. As tratativas para enfrentar o Ceará ainda não terminaram. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Inter terá retorno na lateral e no meio campo. As tratativas para enfrentar o Ceará ainda não terminaram. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter segue com ritmo forte de treinamentos no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, com foco total no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (20), às 11h da manhã, o Colorado recebe o Ceará no Estádio Beira-Rio, em partida válida pela 15ª rodada da competição nacional.

A manhã desta quarta-feira (16) foi marcada por um trabalho intenso sob o comando do técnico Roger Machado. As atividades começaram na academia, com exercícios físicos voltados ao fortalecimento muscular e à resistência do grupo.

Em seguida, os jogadores foram ao gramado para treinos técnicos divididos por setor: zagueiros e laterais tiveram atenção especial na recomposição defensiva; os meio-campistas trabalharam transições e passes verticais; e os atacantes se dedicaram a finalizações e movimentações ofensivas.

O dia foi finalizado com um treino tático voltado à organização da equipe em campo. Roger testou variações de posicionamento, além de ajustar o comportamento coletivo tanto no momento ofensivo quanto na recomposição defensiva. O foco é manter equilíbrio entre os setores e corrigir os erros apresentados nas últimas partidas.

A comissão técnica também observa atentamente a situação física de jogadores que estavam entregues ao departamento médico e podem reaparecer como opção para domingo.

O retorno de Bernabei à lateral esquerda, por exemplo, pode consolidar uma importante mudança, já que o argentino voltou a treinar com o grupo nesta semana após se recuperar de lesão muscular. Já no meio-campo, a expectativa gira em torno da volta de Ronaldo, que cumpriu suspensão, e pode reassumir a função de primeiro volante.

Enquanto isso, o grupo segue unido e motivado. O clima nos bastidores é de comprometimento e foco total em voltar a vencer em casa, com o apoio da torcida colorada, que deve comparecer em bom número ao Beira-Rio. O duelo contra o Ceará é considerado chave para a retomada da confiança e da competitividade na competição.

O elenco retorna aos treinos na manhã desta quinta-feira (17), dando sequência à fase final de preparação. As sessões seguirão até sábado (19), sempre às 10h, com trabalhos técnicos e táticos visando ajustes finos para o confronto.

