Inter Inter inaugura novo serviço de atendimento aos torcedores no estádio Beira-Rio

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2025

A Central de Atendimento ao Torcedor (CAT) foi criada para atender os torcedores que não são sócios do clube. (Foto: Divulgação/S.C. Internacional)

O Inter inaugurou, no último domingo (13), a Central de Atendimento ao Torcedor (CAT) para atender e sanar as dúvidas dos colorados que não são sócios do clube. Além da CAT, a Central de Atendimento ao Sócio (CAS) também opera no Beira-Rio. As duas salas, localizadas lado a lado, têm atendimento de segunda a sexta, das 8h30min às 17h30min. Já aos sábados, funciona das 8h30min às 12h30min.

No jogo contra o Vitória, pelo Brasileirão, a CAT realizou mais de 1.100 atendimentos referentes ao cadastro da biometria facial, facilitando os processos para quem estava no Beira-Rio.

Já neste domingo (20), dia da partida contra o Ceará, a CAS e a CAT estarão abertas desde as 7h até o final do primeiro tempo. No entanto, para evitar qualquer problema de acesso à partida, marcada para as 11h, é recomendável que colorados, sócios ou não, compareçam às centrais antes do dia do jogo. Quem desejar, pode fazer contato pelo telefone (51) 3230-4600, opção 1 para a Atendimento ao Torcedor e opção 2 para Atendimento ao Sócio.

Campeonato Brasileiro

Em outra frente, a equipe do Inter prossegue com os trabalhos no CT Parque Gigante mirando o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (20), às 11h, o Colorado recebe o Ceará, no estádio Beira-Rio, pela 15ª rodada.

Na manhã dessa quarta-feira (16), o treinador Roger Machado orientou diversas atividades no CT. O treinamento começou com exercícios físicos na academia, tendo sequência no gramado com trabalho específicos para a defesa, meio-campistas e ataque. Depois, para fechar o dia, um treino tático.

O elenco volta a treinar na manhã desta quinta (17), entrando na fase final de preparação para a partida do fim de semana.

Biometria cadastrada

O Inter informou nesta semana que crianças entre 5 e 11 anos também devem realizar o processo de cadastro facial no Mundo Colorado para acessar o Beira-Rio. O processo é simples e rápido, basta seguir os passos adiante:

– O responsável deverá acessar o Mundo Colorado e preencher com os dados da criança, podendo utilizar seu e-mail e vincular com o seu CPF.

– Na sequência, o responsável acessará o próprio cadastro na plataforma.

– Nela, haverá uma solicitação de acesso pendente, onde deverá ir na opção “Gerenciar” ao lado do nome, clicar em concordo e depois em “Autorizar”.

– Retornando à conta do Mundo Colorado da criança, vá até “Gestão Facial” e “Cadastrar”, iniciando assim, o processo de captura da foto facial.

– Após o procedimento, enviar um documento com foto (RG ou Passaporte).

Crianças de colo até 4 anos não precisam realizar a Biometria Facial, devendo estar acompanhadas pelo responsável. Além disso, contam com entrada gratuita, sem precisar confirmar presença.

