Inter Vendido para o Atlético de Madrid, o volante Johnny ajuda o Inter; saiba como

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Vendido para o Atlético de Madrid, Johnny vai render ao Inter quase 10 milhões de reais Foto: Ricardo Duarte/Internacional Vendido para o Atlético de Madrid o Johnny vai render ao Inter quase 10 milhões de reais. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

A transferência do volante Johnny do Real Bétis para o Atlético de Madrid promete beneficiar o Inter financeiramente. Anunciado nesta quarta-feira (16) pelo clube espanhol comandado por Diego Simeone, o jogador, nascido nos Estados Unidos em 20 de setembro de 2001, foi revelado pelo Inter e agora retorna ao radar colorado mesmo fora de campo.

O Atlético de Madrid desembolsou 30 milhões de euros (cerca de R$ 193,8 milhões na cotação atual) para garantir o camisa 5, que soma 78 jogos e cinco gols com a camisa do Bétis desde 2023. Como o clube espanhol havia adquirido Johnny por 6 milhões de euros junto ao Inter, o lucro de 24 milhões de euros gera um direito de 20% de mais valia ao clube gaúcho — ou seja, 4,8 milhões de euros (R$ 31 milhões).

Além disso, o Inter também será contemplado por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA, que prevê 5% do valor total da venda para os clubes que participaram da formação do atleta. Neste caso, o valor é de 1,5 milhão de euros (R$ 9,69 milhões), divididos proporcionalmente com Avaí e Criciúma — clubes pelos quais Johnny passou entre os 12 e 15 anos.

Avaí e Criciúma recebem 0,25% cada, equivalente a R$ 24 mil. O restante, R$ 9.642.000, é destinado ao Inter, que participou da formação de Johnny entre os 16 e 23 anos. O Atlético de Madrid confirmou a contratação com um vídeo nas redes sociais, destacando que Johnny assumirá a camisa 5, posição carente no elenco de Simeone.

2025-07-17