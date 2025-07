Grêmio Após derrota do Grêmio na Sul-Americana, Mano Menezes se defende e destaca a falta de tempo para treinamentos mais consistentes

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Em coletiva, Mano Menezes afirma que não teve tempo para treinar e compara o Grêmio com outros clubes Foto: Lucas Uebel/Grêmio Em coletiva, Mano Menezes afirma que não teve tempo para treinar e compara o Grêmio com outros clubes. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mano Menezes havia prometido à torcida gremista que, após a parada para a Copa do Mundo de Clubes, o Grêmio apresentaria melhorias. No entanto, o cenário atual aponta para o contrário.

Antes da pausa, o Tricolor vivia um bom momento, com uma sequência de cinco jogos invictos, somando três vitórias, cinco gols marcados e apenas um sofrido. Apesar do desempenho, a eliminação para o CSA na Copa do Brasil também ocorreu nesse período.

Desde o retorno do futebol brasileiro, o Grêmio disputou três partidas: uma vitória por 2 a 0 contra o São José e duas derrotas marcantes — uma goleada por 4 a 1 para o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e um revés por 2 a 0 diante do Alianza Lima, no Peru, pela Copa Sul-Americana. No total, foram três gols marcados e seis sofridos, uma performance bem diferente da fase anterior à pausa.

Na coletiva após a derrota no Peru, Mano Menezes se defendeu e destacou a falta de tempo para treinamentos mais consistentes, além das dificuldades enfrentadas no período.

“O Brasil é tão absurdo, em termos de treinamento, que achamos que em 10 dias o treinador vai entregar uma melhora significativa. A gente fez uma boa primeira parte desse treinamento, que é a parte física, de introdução de força para a equipe. Mas a gente nunca teve Braithwaite, Villasanti, Kike nesse tempo de treinamento. Isso criou, acidentalmente, quase que uma incapacidade de treinar a equipe principal, que vinha sendo nossa equipe titular. Não dá, né?”, declarou o técnico.

Sem citar nomes diretamente, Mano comparou o desempenho do Grêmio com outras equipes brasileiras que passaram por desafios semelhantes, como o Vasco da Gama — goleado pelo Independiente del Valle, do Equador, por 4 a 0 — e o Bahia, que empatou em casa contra o América de Cali, da Colômbia.

“Vocês viram, de um modo geral, tirando algumas exceções, alguém foi bem? Um aqui, outro ali, mas outros vão passar pelo período que vamos passar”, opinou Mano.

Agora, com tempo ainda mais curto para ajustes, o Grêmio precisa buscar reação. O Tricolor gaúcho enfrentará o Vasco da Gama neste sábado (19), às 17h30min, em São Januário, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes chegam pressionadas e com necessidade urgente de recuperação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/promessas-de-mano-menezes-nao-se-cumprem-e-gremio-decepciona-apos-pausa/

Após derrota do Grêmio na Sul-Americana, Mano Menezes se defende e destaca a falta de tempo para treinamentos mais consistentes

2025-07-17