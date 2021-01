Futebol D’Alessandro é anunciado como reforço no Nacional

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Foto: Divulgação

Por Redação Rádio Grenal | 4 de janeiro de 2021

O meia argentino e ídolo da torcida colorada, Andrés D’Alessandro foi anunciado como novo reforço do Nacional, do Uruguai. Ele fez o seu último jogo pelo Inter, onde é grande ídolo, no dia 19 de dezembro, contra o Palmeiras.

”Há alguns dias terminei um dos capítulos mais importantes da minha vida depois de 12 anos no Brasil. Agora a história deve seguir, minha história deve seguir. É hora de virar a página. Hoje posso dizer que encontrei num novo desafio. Sabia que deveria estar num clube cheio de glórias e assim será. Em 2021 serei jogador do Club Nacional de Fútbol. Para um jogador, o Nacional tem tudo: três títulos da América e do mundo, mais de 100 anos de vida e o estádio onde começou a história das Copas. Além disso, uma torcida fantástica. Este será o meu novo capítulo. Cumprirei um sonho profissional e darei tudo. Com respeito, compromisso e dedicação para tornar ainda maior o decano do futebol uruguaio.”, disse o jogador em pronunciamento oficial pelo clube uruguaio. D’Alessandro está perto de completar 40 anos.

Mesmo que se reunirá com o elenco a partir de janeiro, para treinamentos, apenas poderá participar das competições quando a temporada 2021 se iniciar. Ele também estava na mira do Peñarol.

Pelo Inter, D’Alessandro soma 516 jogos, 95 gols, 113 assistência e 10 títulos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol