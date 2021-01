Inter Inter treina com foco total no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

A semana do Inter em 2021 será cheia. Na quinta-feira (7), já tem confronto marcado contra o Ceará, na Arena Castelão. No domingo (10), recebe o Goiás no Beira-Rio. As duas partidas podem garantir o colorado ainda mais perto da liderança da competição, atualmente ocupada pelo São Paulo.

Ocupando a 4ª colocação, com 47 pontos somados, a equipe seguiu na preparação. Na manhã dessa segunda-feira (4), sob comando do Abel Braga foi realizado uma atividade tática. O técnico projetou o provável time que entrará em campo em Fortaleza. Thiago Galhardo será desfalque, o meia-atacante está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Antes do treinamento, na sala de reuniões do CT e, posteriormente, no gramado, o novo Conselho de Gestão do Clube, junto com o diretor executivo Paulo Bracks foram apresentados ao elenco e à comissão técnica.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

