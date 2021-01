Esporte Novo presidente do Inter, Alessandro Barcellos, e nova diretoria são empossados

Novo Conselho de Gestão para triênio 2021/2023 foi empossado em sessão solene. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Um novo ano inicia para o Inter, com novas aspirações, objetivos e, também, uma nova diretoria. O Conselho de Gestão eleito pelos associados para o próximo triênio tomou posse na noite dessa segunda-feira (4), no Salão Nobre do Conselho Deliberativo.

Alem disso, foram oficializados os 150 conselheiros eleitos para os próximos seis anos e os novos vice-presidentes e diretores indicados pelo Conselho de Gestão.

Devido à pandemia e às normas sanitárias, a Sessão Solene teve público reduzido, com transmissão online para conselheiros.

O ex-presidente Marcelo Medeiros se despediu após duas gestões à frente do Inter, desejando sucesso na missão dos novos eleitos, além de ressaltar a importância de trazer a paz e a união para dentro do Clube. “O sucesso de vocês é o sucesso do Inter”, definiu.

O novo presidente, Alessandro Barcellos, agradeceu a contribuição de todos, reforçou a necessidade de união e projetou os próximos passos do Inter:

“Iniciamos uma jornada para buscarmos títulos, conquistas e vitórias. Sabemos que isso só virá se a grande engrenagem que é o futebol funcionar adequadamente. (…) Nosso projeto tem em seus pilares a busca pelo equilíbrio financeiro, a retomada das conquistas, a eficiência como elemento central, a profissionalização orientada por profissionais e processos, o uso da ciência de dados e a valorização da base no futebol. (…) Passaremos por um momento de rupturas. Não rupturas de pessoas e história. Nos elegemos com o slogan ‘O Inter Pode Mais’, exatamente poque respeitamos o passado, mas estamos olhando para o futuro e a velocidade que ele se mexe em um cenário de crescimento do futebol e seu entorno. Não podemos mais negociar com o tempo.”

