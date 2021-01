Inter Em cerimônia, Alessandro Barcellos e nova diretoria tomam posse: ”Lutar até o fim”

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O novo conselho de Gestão do Inter e os conselheiros tomaram posse na noite dessa segunda-feira (4), em cerimônia realizada para cerca de 30 pessoas. Devido à pandemia, o número de pessoas presentes foi reduzido. Alessandro Barcellos deu sua primeira manifestação oficial como presidente do Inter, após a posse, nessa segunda. Falou sobre uma nova etapa de administração pelos próximos 3 anos de clube e agradeceu ao presidente Marcelo Medeiros pela condução da gestão anterior.

”Passaremos por um momento de rupturas. Não de pessoas nem da história. Nos elegemos com o slogan ”Inter pode mais” não para esquecer o passado, mas para olharmos ao futuro com a velocidade que ele se mexe e o cenário de crescimento do futebol. Não podemos negociar mais com o tempo. É tempo de rupturas com a cultura como fazer. Temos de fazer diferente, mudar papéis até então intocáveis. Essa mudança nós sabemos que é díficil, mas precisa começar.” disse Barcellos.

Marcelo Medeiros também fez um breve discurso de despedida, relembrando o ano de 2017, quando o clube enfrentava a série B e sua gestão assumiu. Falou sobre o desafio de entregar um clube em condições melhores, e que fez o possível para que o próximo presidente recebesse um clube equilibrado.

”Entregamos um Inter mais efeciente, profissional em todas áreas. Um clube com planejamento estratégico, estruturado. Definindo suas ações a partir do Conselho de Gestão com abertura e transperências.”, disse Medeiros.

Portanto, Alessandro Barcellos não deixou de mencionar o antigo mandatário. ”Presidente Marcelo, nossa temporada ainda não acabou. Vamos lutar até o fim para que possamos chegar no lugar mais alto do Brasileirão.”

”Sou testemunha presencial de que o senhor (Medeiros) nunca deixou de buscar esses títulos. Trabalhou conforme tuas convicções e crenças todos os dias para que eles viessem. Fica aqui um reconhecimento de colaborador que presenciou dias de tristeza e angústia.”, acrescentou. Alessandro havia sido vice de futebol da gestão Medeiros.

A manifestação final do novo presidente colorado encerrou a cerimônia. Barcellos resumiu o compromisso que firma com o clube até 2023:

”Estamos aqui em um período de vida do clube em que somos responsáveis pelas ações que melhoram o presente sem jamais comprometer o futuro. Nosso desafio é vencer no presente e garantir a sustentabilidade para vencer no futuro.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

