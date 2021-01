Uma das promessas da equipe sub-20 colorada e que recebeu a oportunidade de estar na equipe principal no ano de 2020, o atacante Léo Ferreira, mais conhecido como “Léo Muchacho”, não seguirá mais no Inter. O clube decidiu não renovar o contrato de empréstimo do jogador de 19 anos, que encerrou no dia 31 dezembro de 2020. Assim, Léo voltará ao Desportivo Brasil, de São Paulo, clube pelo qual ainda possui vínculo.