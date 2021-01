Inter Focado no Ceará, Inter treina na manhã dessa terça-feira no CT Parque Gigante

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Yuri Alberto pode começar como titular na partida contra o Ceará. Foto: Ricardo Duarte/S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte/S.C.Internacional

A preparação colorada para enfrentar o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, continua a todo vapor no CT Parque Gigante. Na manhã dessa terça-feira (5), o grupo de atletas do Inter realizou o penúltimo treinamento antes de viajar para Fortaleza.

Sob comando do técnico Abel Braga, foram realizados atividades táticas e técnicas no campo. O treino iniciou com um trabalho de posse de bola, dando sequência com um treinamento coletivo, projetando o time que começa diante do Ceará.

Com Thiago Galhardo suspenso, após receber o terceiro cartão amarelo contra o Bahia, abrirá uma brecha para a titularidade de Yuri Alberto. Ao menos nos números, o jovem atacante tem assumido o status de protagonista do ataque colorado desde que Abel Braga assumiu o time.

Na manhã de quarta-feira (6), ainda haverá mais um treinamento antes do confronto. No período da tarde, a delegação embarca para Fortaleza.

