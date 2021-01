Inter Com um projeto para valorização da base, Paulo Bracks é apresentado oficialmente no Inter

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Diretor executivo foi apresentado na tarde dessa terça-feira (5). Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 5 de janeiro de 2021

Ao lado do vice de futebol, João Patrício Hermann, Paulo Bracks foi apresentando oficialmente no Inter, na tarde dessa terça-feira (5). Bracks deixou o cargo de diretor executivo no América-MG para exercer a mesma função no colorado. Inicialmente, foi anunciado a contratação de Julinho Camargo como gerente de transição entre a base e o profissional do clube.

Uma das principais, se não a principal, razão pela qual a contratação de Paulo Bracks foi considerada ideal para o presidente Alessandro Barcellos é o investimento e entendimento nas categorias de base. Ele exerceu um papel com os jovens atletas ainda no América-MG, antes de migrar para a equipe principal.

“Uma das metas da presidência é ter 40% de jogadores da base no elenco profissional. E com performance”, disse Bracks. “Isso fará com que não precisemos ir ao mercado para compras grandes. Esse fomento à base será um dos nossos pilares.”, acrescentou o diretor executivo.

O dirigente também afirmou que o clube irá atrás de outros jogadores para agregar as categorias de base e que grandes contratações estão descartadas no momento. “No momento, precisamos saber como será nosso calendário para a próxima temporada. Agora, não é o momento de falar em nomes de jogadores. Não podemos desviar o foco nesses 11 jogos que faltam”, disse.

Já apresentado ao técnico Abel Braga e ao grupo de jogadores, Paulo afirmou que conversou com o técnico colorado sobre o restante da temporada. Ainda sem confirmar a vinda de nenhum outro profissional para o comando técnico da equipe. “Estamos fazendo observações pontuais do time sub-20. Prefiro não gastar a gastar. É meu perfil. No elenco atual (de Abel Braga), não haverá qualquer mudança.”

Por fim, destacou a gestão passada e afirmou que também fará um meio-campo do clube com a CBF, já que trabalhou na entidade e no STJD. “Nossa busca é por voltar a ganhar. Isso vai ser buscado. E, um elogio a gestão anterior, ainda estamos na briga pelo titulo. Estamos a nove pontos do São Paulo. E nove pontos dá pra buscar. É um facilitador, sim”, declarou.

“Acho que posso contribuir com essa entrada junto à CBF”, emendou, destacando o bom relacionamento do Inter com a entidade.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter