Inter Julinho Camargo é anunciado como gerente de transição entre a base e o profissional do Inter

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Foto: Divulgação / S.C. Internacional

O novo Conselho de Gestão do Inter teve mais um anúncio na tarde dessa terça-feira (5). Durante a apresentação de Paulo Bracks, novo diretor executivo do clube, Julinho Camargo foi anunciado como gerente de transição entre a base e o profissional do clube. Julinho chega ao clube com o objetivo de reforçar o elo entre o Celeiro de Ases e a equipe profissional e melhorar os processos de formação de atletas.

Com duas passagens pelo Inter, Julinho chegou a ser auxiliar técnico de Paulo Roberto Falcão, em 2011, em sua última passagem. Atualmente, estava no comando técnico do Tombense, de Minas Gerais.

Com 31 anos de carreira no futebol, Julinho Camargo destacou o novo desafio no Inter. “Quero fazer um belo trabalho junto com os grandes profissionais que aqui estão. É algo muito gratificante. Estou virando a chave na minha carreira, acreditando muito neste desafio, ajudando com minha experiência na formação desses jovens jogadores”, afirmou o gerente de transição.

