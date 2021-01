Inter Mesmo com contrato assinado com o Nacional, D’Alessandro segue treinando no CT Parque Gigante

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











No final de novembro de 2020, D'Alessandro anunciou que não seguiria no Inter ao término do seu contrato Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Por Redação Rádio Grenal | 6 de janeiro de 2021

D’Alessandro já não é mais jogador do Inter. Seu contrato expirou no dia 31 de dezembro de 2020 e o jogador já está até acertado com o Nacional-URU. No entanto, o ex-camisa 10 colorado pediu à direção para utilizar as dependências do clube até domingo (10), enquanto aguarda permissão para viajar ao Uruguai. O atleta ainda não está autorizado a viajar por conta das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19. D’Alessandro espera receber este aval para partir já na próxima semana.

Apesar de utilizar o CT Parque Gigante, o ídolo colorado não treina com os ex-companheiros de clube. Apenas utiliza as dependências do clube para atividades físicas individuais.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter