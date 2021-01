Inter Novo executivo de futebol do Inter descarta qualquer mudança antes do final da temporada

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Antes do final de 2020, Inter e Abel Braga chegaram um acordo de que o técnico seguiria até o fim do Campeonato Brasileiro Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Por Redação Rádio Grenal | 6 de janeiro de 2021

“Não conversei com nenhum outro treinador se não o Abel Braga. Conversei com ele, visando o jogo que teremos contra o Ceará, depois a sequência de mais 10 partidas. Não há conversas com outro técnico. Estamos focados para esses 11 jogos e nosso objetivo passa muito por isso, até para ver como será o calendário para 2021”. Foi assim que o novo executivo de futebol do Inter, Paulo Bracks, apresentado nesta terça-feira (5), respondeu a um questionamento sobre uma possível mudança na comissão técnica colorada.

O nome do técnico espanhol Miguel Angel Ramírez esteve em voga nas últimas semanas, já que a nova diretoria procurou o treinador e acordou, em palavras, uma possível vinda de Ramírez para Porto Alegre e para o comando da equipe colorada. Ao mesmo tempo, o anúncio de que o técnico Abel Braga ficaria até o final da temporada, ou seja, pelo menos até dia 24 de fevereiro, abriu especulações sobre quando seria a vinda do novo técnico.

O novo executivo de futebol negou que já tenha conversado com qualquer treinador para assumir a equipe a partir do fim da temporada de 2020, garantindo foco total nas 11 últimas rodadas do Brasileirão. Dando abertura, desta forma, para mudanças apenas no início da nova temporada, sejam elas no elenco de jogadores ou na comissão técnica.

“Nomes no mercado sempre vou ter na minha mesa, mas não é o momento de falar de jogadores, de lacunas no elenco, de propostas. Estamos em um momento chave de uma competição e não quero que nada desvie a nossa atenção dos jogos. Disse aos jogadores de que a única mudança foi minha de clube, de cidade, mas não há mudanças de elenco e comissão técnica. A partir do dia 25, falaremos abertamente sobre o que tem na nossa mesa, visando contratações, reforços e planejamento de acordo com o calendário que teremos para 2021“, explicou Paulo Bracks.

Dando seguimento no Campeonato Brasileiro, o Inter o Ceará, às 19h, na próxima quinta-feira (7), em confronto válido pela 29ª rodada do Brasileirão, em Fortaleza.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

