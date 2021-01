Inter Caio Vidal comemora bom momento e destaca: ”Agradecer ao Abel pela oportunidade”

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Em ascensão no profissional após passar pelas categorias de base do Inter, Caio Vidal é um dos destaques do time de Abel Braga. Aos poucos ganhando espaço, o garoto reconhece que vive em boa fase e não tira os créditos do técnico por utiliza-ló na equipe.

”Pra mim é um momento gratificante, o grupo me abraçou bem, agradecer eles e o professor Abel pela oportunidade. Acho que estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, com a camisa colorada. Na base também estava me destacando muito bem, e eu acredito que o Abel viu e chegou minha oportunidade. Não quero sair daqui, daqui para frente quero me manter titular.”, disse.

”O Abel é um cara incrível. Engraçado, humilde. Olho no olho, verdadeiro comigo. Tenho só que agradecer ele, é uma pessoa sensacional.”, acrescentou.

De contrato renovado em dezembro de 2020, o atacante permanecerá no Inter até pelo menos o final de 2022, com possibilidade de extensão. O vínculo é dividido em 50% para o clube gaúcho e 50% para o seu formador, o Porto, de Caruaru-PE.

Caio, enquanto esteve na base do colorado, foi conhecendo novas funções. Campeão da Copa São Paulo de 2020, o jogador foi fixado pelo técnico Fábio Matias, do sub-20, na ponta esquerda.

”Vivo um momento maravilhoso, fui campeão da Copinha. Cheguei a ser artilheiro da categoria sub-20, e hoje no final da temporada chegar no profissional do Inter como titular. Trabalhar cada vez mais para estar entre os 11, porque estão sempre os melhores.”, disse.

Caio também ressaltou o bom relacionamento com os jogadores mais jovens do plantel colorado. Alguns destes, companheiros do mesmo nas categorias de base. ”Muito bom viver com Peglow, Praxedes, Maurício, o Pedro. Todos são muito importantes, me apoiaram muito quando cheguei ao profissional. Me ensinaram algumas coisas.”, disse.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

