Grêmio retoma treinamento focado na Libertadores

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Lateral Reinaldo foi a novidade no treino dessa quinta. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com o cancelamento da partida desse domingo (5), contra o Criciúma, o foco dos treinamentos no Grêmio passa a ser o duelo diante do Huachipato, na próxima quarta-feira (8), na cidade de Talcahuano-CHI, pela Copa Libertadores.

O plantel gremista se reapresentou na tarde dessa quinta-feira (2), no CT Luiz Carvalho, após um longo período fora de casa onde enfrentou Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, e Operário de Ponta Grossa, pela Copa do Brasil.

Tendo em vista as fortes chuvas que assolam Porto Alegre e o Rio Grande do Sul desde o último final de semana, e a dificuldade para chegar ao CT, a movimentação da tarde foi antecipada para as 15h.

A novidade foi o retorno do lateral-esquerdo Reinaldo, que se recuperou de lesão e treinou normalmente. Entretanto, o técnico Renato Portaluppi terá que lidar com duas novas baixas na equipe Tricolor.

O zagueiro Gustavo Martins foi submetido a exame de ressonância magnética após deixar o jogo da última terça com desconforto na região posterior da coxa esquerda e teve diagnosticada lesão grau “Ia” no músculo bíceps femoral. O atleta já iniciou tratamento com a fisioterapia.

Já o atacante Jhonata Robert precisará realizar um novo procedimento cirúrgico no joelho esquerdo. Será feita uma meniscectomia parcial do menisco medial, que é a retirada da parte lesada do menisco. A cirurgia está marcada para esta sexta-feira (3). Após o procedimento, o atleta retomará a reabilitação com a fisioterapia.

