Esporte Truco Gaúcho: as regras no sul costumam ser diferentes

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











O truco gaúcho, também conhecido como truco gaudério na região, é jogado de forma diferente em relação aos demais Estados. Foto: Pexels O truco gaúcho, também conhecido como truco gaudério na região, é jogado de forma diferente em relação aos demais Estados. (Foto: Pexels) Foto: Pexels

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O truco é um jogo de cartas muito popular em todo o Brasil, mas no Rio Grande do Sul ele assume uma forma única de ser jogado. Passadas de geração em geração, as regras gaúchas carregam consigo não só uma diferença entre a modalidade praticada em outras regiões do país como São Paulo ou Minas, mas também uma identidade e a história do povo gaúcho.

Preservar as tradições gaúchas é sempre um orgulho para o povo do sul. O truco gaúcho, também conhecido como truco gaudério na região, é jogado de forma diferente em relação aos demais estados. Quanto ao número de jogadores, se mantém a regra de 2 ou 4, mas há localidades que aceitam 6, 8, 10 ou até 12 pessoas, sempre de dois em dois.

Tipo de baralho

No truco gaúcho, utiliza-se o baralho espanhol de 40 cartas, excluindo os números 8, 9 e 10. Já no truco paulista e mineiro, o mais comum é o baralho francês com 52 cartas, contando com todos os números.

Embora possa parecer uma diferença bem pequena, impacta na forma de desenvolvimento do jogo e muda possíveis combinações e estratégias utilizadas por os jogadores. Entre os mais diversos tipos de jogos de baralho, cada um costuma ser suas próprias particularidades.

Pontuação diferente

A pontuação no truco gaúcho também é diferente. O 3 de paus é o que vale mais. Em seguida o 2, 1 e o Rei, que vale 13 pontos. No truco de outras regiões do país, o Ás de 11 pontos costuma ser a carta mais forte. As demais cartas seguem a mesma pontuação.

Número de rodadas e como jogar

O truco gaúcho consiste em apenas três rodadas com três cartas para cada jogador. Em outros estados, esse número pode variar de seis a dez, com os participantes recebendo até quatro cartas em cada jogada.

A ordem de jogo é no sentido horário e o jogador à direita de quem distribui as cartas inicia a rodada. A carta mais alta de cada naipe ganha a vaza e o vencedor inicia a próxima rodada. No truco gaúcho, o objetivo é marcar 12 pontos, enquanto o comum em outros locais é marcar 11 ou 21 pontos.

Evolução do truco gaudério para o mundo online

Assim como outros jogos de cartas, o truco gaudério pode ser jogado online, assim como o mineiro e o paulista. Diversos sites oferecem diferentes tipos de truco para jogar. Essa possibilidade era inimaginável para as gerações mais antigas que mantêm a tradição de jogar presencialmente.

Diversos outros jogos de carta migraram para o mundo online. Dentre eles, podemos destacar Paciência, Buraco e Canastra. Mas o que talvez esteja entre os mais jogados a nível mundial, seja o pôquer. O jogo da mente possui um número muito maior de salas online para jogar. A escolha desses atrativos depende do perfil de cada jogador e varia de acordo com o site. É possível navegar por um guia que destaca quais são melhores bônus de pôquer para jogadores brasileiros. Também há a explicação das regras de diversos tipos de bônus disponíveis, variando de acordo com cada portal que oferece esse tipo de jogo.

Tradição levada a sério

Fonte: Pixabay

No Rio Grande do Sul, o povo leva a sério suas culturas tradicionalistas, com competições durante a Semana Farroupilha, em setembro, época em que se cultua a tradição. Além do truco, é costumeiro que aconteçam disputas de jogo de bocha e tertafe, jogos típicos do sul do país.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/truco-gaucho-as-regras-no-sul-costumam-ser-diferentes/

Truco Gaúcho: as regras no sul costumam ser diferentes

2024-05-02