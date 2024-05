Esporte Neymar e Cristiano Ronaldo se encontram em evento de luta na Arábia Saudita

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Jogadores de Al-Hilal e Al-Nassr se cumprimentaram e trocaram algumas palavras no local. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Al-Nassr e Al-Hilal se enfrentaram na sexta-feira (17) e ficaram no empate em jogo da 32ª rodada do Campeonato Saudita. Neste sábado (18), Cristiano Ronaldo e Neymar, craques das duas equipes, se encontraram em um evento de luta na cidade de Riade.

O jogador português estava sentado ao lado de Anthony Joshua, boxeador britânico, acompanhando o evento quando Neymar chegou. O brasileiro do Al-Hilal cumprimentou a dupla e depois conversou rapidamente com Cristiano Ronaldo.

Não foi possível ouvir todo o conteúdo da conversa da dupla no vídeo, mas é possível escutar Cristiano dizer “fala, mané, como é que tu estás?” para Neymar em tom de brincadeira. Os jogadores foram ao “Ring Of Fire”, que tem como luta principal o duelo entre Tyson Fury e Oleksandr Usyk, que batalham pelo título de Campeão Indiscutível dos Pesos Pesados no boxe profissional mundial.

Em campo, Neymar e Cristiano Ronaldo não se enfrentam, já que o brasileiro está lesionado e só volta a jogar na próxima temporada. No entanto, as equipes dos dois atletas ainda batalham pelo último título da temporada do Futebol Saudita.

Al-Hilal e Al-Nassr se enfrentam na final da Copa do Rei Saudita. A decisão será disputada no dia 31 de maio. O Al-Nassr vem de uma série ruim contra o Al-Hilal na temporada, sendo eliminado na semifinal da Supercopa da Arábia Saudita e ficando com vice-campeonato do Campeonato Saudita. A conquista do título da Copa do Rei Saudita servirá como uma espécie de revanche para a equipe de Cristiano Ronaldo contra o time de Neymar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/neymar-e-cristiano-ronaldo-se-encontram-em-evento-de-luta-na-arabia-saudita/

Neymar e Cristiano Ronaldo se encontram em evento de luta na Arábia Saudita

2024-05-18