Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Em votação realizada nessa sexta-feira (17), a Fifa anunciou o Brasil como país-sede da Copa do Mundo feminina de 2027. (Foto: Divulgação)

Em votação realizada na madrugada dessa sexta-feira (17), a Fifa (entidade máxima do futebol) anunciou o Brasil como país-sede da Copa do Mundo feminina de 2027. A candidatura brasileira superou a europeia, formada por Alemanha, Bélgica e Holanda. Será a primeira edição do evento na América do Sul.

Quando será? A Fifa ainda não anunciou as datas exatas da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil, mas o período do megaevento deve ser entre os meses de julho e agosto.

Quais serão as sedes? No caderno de propostas da candidatura brasileira enviado à Fifa, já estavam definidas sedes da Copa do Mundo feminina no Brasil. São elas:

– Rio de Janeiro;

– São Paulo;

– Belo Horizonte;

– Salvador;

– Fortaleza;

– Recife;

– Brasília;

– Porto Alegre;

– Cuiabá;

– Manaus.

Quais serão os estádios?

– Maracanã;

– NeoQuímica Arena;

– Mineirão;

– Fonte Nova;

– Castelão;

– Arena Pernambuco;

– Mané Garrincha;

– Beira-Rio;

– Arena Pantanal;

– Arena da Amazônia.

Onde serão as partidas de abertura e a final da Copa? Segundo o caderno de propostas da candidatura brasileira, o Maracanã está previsto para receber o jogo de abertura e a final da Copa do Mundo feminina de 2027.

Qual será o formato da competição? O torneio será disputado por 32 seleções, incluindo a do país anfitrião, no caso o Brasil, que já tem vaga garantida. O novo modelo, anunciado em 2019, já foi utilizado na última edição na Austrália e Nova Zelândia. São oito grupos de quatro times, e se classificam os dois primeiros de cada chave às oitavas de final.

Quais são as campeãs mundiais?

– 1991 – Estados Unidos;

– 1995 – Noruega;

– 1999 – Estados Unidos;

– 2003 – Alemanha;

– 2007 – Alemanha;

– 2011 – Japão;

– 2015 – Estados Unidos;

– 2019 – Estados Unidos;

– 2023 – Espanha.

Brasil está pronto

A comitiva brasileira comemorou muito a decisão que vai trazer o campeonato, pela primeira vez, para a América do Sul.

“O Brasil está pronto! Nossas jogadoras nasceram prontas! Está será a copa do Brasil, mas também de toda a América do Sul. E marcará um novo momento para o futebol feminino em nosso Continente” disse o ministro do Esporte, André Fufuca, representante do governo brasileiro no Congresso da FIFA, ao comemorar o resultado conquistado na Tailândia.

Na opinião do ministro, será uma oportunidade ímpar para promover a igualdade de gênero e o desenvolvimento do futebol feminino. Segundo ele, as jogadoras que fazem o futebol brasileiro servirão de inspiração para as futuras gerações, mas também ajudarão o Brasil a criar um impacto positivo duradouro na sociedade, promovendo a inclusão, a diversidade e a igualdade no esporte e além dele. Além disso, a visibilidade e o reconhecimento das equipes femininas vão ajudar a combater estereótipos de gênero e promover uma cultura de respeito e empoderamento. As informações são do jornal O Globo e do Ministério do Esporte.

