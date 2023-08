Diante de quase 76 mil torcedores, a Austrália venceu a Dinamarca por 2 a 0 e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo Feminina na manhã desta segunda-feira (7). Foord e Raso marcaram para as donas da casa no Accor Stadium, em Sydney.

A partida marcou a estreia da atacante Sam Kerr no torneio. A principal jogadora da seleção anfitriã entrou em campo aos 33 minutos do segundo tempo, mas teve desempenho discreto.

Essa é a quarta vez que a Austrália chega às quartas em uma Copa Feminina. A seleção, porém, nunca passou desta fase do Mundial.

A torcida empurrou a Austrália, e a Dinamarca parou na goleira Mackenzie Elizabeth Arnold. As australianas começaram o jogo com mais posse de bola, mas incomodando pouco a defesa adversária. Por outro lado, as dinamarquesas fizeram um início de primeiro tempo seguro, com espaço para chegar ao campo adversário e testar Arnold.

Apesar da superioridade da Dinamarca, quem saiu na frente foram as donas da casa, que, no primeiro chute na direção do gol, fizeram explodir o Accor Stadium aos 28 minutos da etapa inicial.

A Dinamarca foi para cima e parou no paredão amarelo. Atrás no marcador, as dinamarquesas ficaram mais com a bola, trocando passes com liberdade até a intermediária, mas com dificuldades para passar por uma compacta Austrália e finalizar contra a meta de Arnold.

Com a vantagem no placar, as Matildas conseguiram segurar os ataques da Dinamarca e encontrar espaços, especialmente pela esquerda, para criar e ampliar o marcador. Aos 24 minutos do segundo tempo, Raso estufou as redes e garantiu a classificação.