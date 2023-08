A atriz Aracy Balabanian, a icônica Dona Armênia de “Rainha da Sucata” e a impagável Cassandra de “Sai de Baixo”, morreu na manhã desta segunda-feira (7), aos 83 anos.

Aracy estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela foi diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado.

Filha de imigrantes armênios, a artista nasceu em 22 de fevereiro de 1940 em Campo Grande (MS). Aracy descobriu a sua vocação para atriz aos 12 anos de idade, já morando na cidade de São Paulo com a família. Na época, ela foi levada pelas irmãs mais velhas para assistir a uma peça de Carlo Goldoni. “Eu chorei muito. Estava emocionada porque era aquilo que eu queria. É muito difícil para uma criança de 12 anos, ainda mais naquela época, querer ser atriz e já perceber que ia ter muitas dificuldades”, revelou Aracy em uma entrevista.