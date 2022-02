Mundo Austrália reabre fronteiras a turistas vacinados em 21 de fevereiro

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2022

A Austrália, que está fechada à maioria dos viajantes desde o início de 2020, vem lentamente aliviando as suas restrições desde novembro. Foto: Reprodução A Austrália, que está fechada à maioria dos viajantes desde o início de 2020, vem lentamente aliviando as suas restrições desde novembro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Austrália abrirá as suas fronteiras a viajantes internacionais totalmente vacinados a partir do final de fevereiro, anunciou o primeiro-ministro australiano Scott Morrison na segunda-feira após uma reunião do comité de segurança nacional do governo. “O Comité de Segurança Nacional e o Gabinete decidiram hoje que a Austrália reabrirá as nossas fronteiras a todos os remanescentes titulares de vistos no dia 21 de fevereiro”, disse Morrison, falando fora do parlamento em Camberra.

Atualmente, os cidadãos, residentes permanentes e suas famílias, juntamente com estudantes internacionais, mochileiros e trabalhadores migrantes são autorizados a entrar no país, embora tenham de apresentar provas de ter duas doses de uma vacina aprovada.

A mesma regra se aplicará aos turistas, a menos que estes se qualifiquem para uma isenção médica. “A condição é estar duplamente vacinado para poder vir para a Austrália. Essa é a regra. Espera-se que todos a cumpram”, disse Morrison, acrescentando que limites estaduais de quarentena continuarão e que esses limites ainda serão determinados pelos governos do estado e do território.

Em janeiro, o tenista mundial número 1, Novak Djokovic, teve o seu visto cancelado no meio de um debate sobre o seu comprovante de isenção de vacinação. Acabou por ser deportado e não pôde competir no Open da Austrália.

“O seu visto é uma coisa, mas a sua entrada na Austrália exige também que esteja duplamente vacinado e penso que os eventos no início do ano deveriam ter enviado uma mensagem muito clara, penso que a todos em todo o mundo, de que esse é o requisito para entrar na Austrália”, disse Morrison.

Turismo

O primeiro-ministro acrescentou que a reabertura da fronteira traria um impulso necessário para a indústria de viagens do país.

“Sei que a indústria do turismo está ansiosa para isso, e durante as próximas duas semanas terão a oportunidade tanto para os visitantes virem como para se prepararem para receber os visitantes internacionais de volta à Austrália”, disse ele.

Até 7 de fevereiro, a Austrália tinha confirmado 2.727.260 casos do coronavírus e 4.200 mortes.

No ano passado, o Tourism Australia, o organismo nacional de viagens e hospitalidade, lançou uma campanha publicitária intitulada “It’s Our Best Shot for Travel” nos jornais, na televisão, online e nos meios de comunicação social.

A campanha encorajou os australianos a receber vacinas contra a Covid, a fim de abrir as fronteiras nacionais e poder viajar novamente. Atualmente, cerca de 80% dos adultos elegíveis no país estão totalmente vacinados.

