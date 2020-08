A Austrália registrou menos de 100 novos casos de coronavírus nesta segunda-feira (01), o menor número em dois meses, uma notícia que coincide com a decisão das autoridades de iniciar uma flexibilização das restrições em Melbourne, segunda maior cidade do país e foco da maioria dos contágios.

Nesta segunda-feira, o estado de Victoria, do qual Melbourne é capital, registrou 73 novos casos, contra mais de 700 que eram contabilizados no fim de julho. Há várias semanas, os habitantes da cidade seguem várias restrições, como um toque de recolher noturno e o fechamento de estabelecimentos comerciais considerados não essenciais.

O primeiro-ministro do estado, Daniel Andrews, anunciou que apresentará nos próximos dias um plano de desconfinamento progressivo. No momento, as fronteiras entre o estado e o restante do país permanecem fechadas.

O estado vizinho de Nova Gales do Sul, que tem Sydney como capital, registrou novas infecções nos últimos dias. Nesta segunda-feira foram contabilizados 10 novos casos. O balanço na Austrália até o momento registra 652 mortes e quase 26.000 contágios confirmados.