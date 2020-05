O ministro da saúde da Áustria, Rudolf Anschober, anunciou, nesta terça-feira (5), que a primeira fase do desconfinamento no país manteve o coronavírus sob controle e não levou a um novo pico de infecções. A reabertura do país começou em 14 de abril, depois de um mês de fechamento. “A situação é estável, tomamos as decisões corretas no momento adequado”, disse.