Depois de 85% das lojas no centro de Montevidéu terem reaberto na segunda-feira (4), o atendimento presencial foi retomado um dia depois em órgãos públicos do Uruguai. O presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, anunciou a decisão, explicando que a reabertura seguirá um protocolo acordado com técnicos, conselheiros e com os próprios funcionários públicos.