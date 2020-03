Magazine Autoaceitação é tema da nova música de Demi Lovato

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Cantora havia dado um tempo na carreira após sofrer uma overdose em 2018 Foto: Reprodução/Instagram @ddlovato Cantora havia dado um tempo na carreira após sofrer uma overdose em 2018. (Foto: Reprodução/Instagram @ddlovato) Foto: Reprodução/Instagram @ddlovato

Demi Lovato lançou nesta sexta-feira (06) a música “I love me” acompanhada de um videoclipe. Ao anunciar a nova faixa, Demi falou um pouco de sua nova fase pessoal e disse que a canção representa esse momento.

“Não tenho palavras para dizer o que o ano passado foi para mim, mas essa música concentra muito do que tem passado em minha cabeça. Nós temos dias bons, e temos dias ruins. O melhor que podemos fazer é sermos a melhor versão de nós mesmos e celebrar isso com as pessoas mais próximas.”

Em “I love me”, Demi fala sobre amo próprio e autoaceitação. A canção é a segunda de Demi após seu retorno depois de ficar um ano afastada. A primeira foi “Anyone”, lançada durante o Grammy, quando foi ovacionada pelo público na premiação.

Demi havia dado um tempo na carreira após sofrer uma overdose em 2018. A cantora passou um período internada em uma clínica de reabilitação.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine

Deixe seu comentário