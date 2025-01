Mundo Autor de ataque que deixou 15 mortos em Nova Orleans, nos Estados Unidos, publicou vídeos antes do atentado

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Homem atropelou uma multidão que celebrava o Ano-Novo Foto: Reprodução de TV Homem atropelou uma multidão que celebrava o Ano-Novo. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou que o homem que cometeu um ataque em Nova Orleans na quarta-feira (1º) publicou vídeos na internet horas antes do atentado, nos quais afirmava agir “inspirado” no EI (Estado Islâmico).

O criminoso usou uma caminhonete para atropelar uma multidão que celebrava o Ano-Novo. Pelo menos 15 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. As autoridades norte-americanas definiram o autor do ataque como um “desesperado para provocar um massacre”.

Segundo o FBI, o criminoso é um ex-militar de 42 anos residente no Texas. Ele era corretor de imóveis em Houston e foi especialista em informática no Exército por dez anos. Segundo a investigação, uma bandeira do Estado Islâmico foi encontrada no veículo que ele dirigia.

“O FBI também me informou que, poucas horas antes do atentado, ele publicou vídeos nas redes sociais nos quais indicava estar inspirado pelo EI”, disse Biden. Após o atropelamento, o homem efetuou disparos de arma de fogo contra a multidão e a polícia. Ele foi morto. Dois policiais ficaram feridos. O FBI está investigando o ataque, que foi classificado como terrorista pela prefeitura de Nova Orleans e pela polícia local. O atropelamento ocorreu na Bourbon Street, no bairro French Quarter.

2025-01-02