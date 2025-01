Porto Alegre Porto Alegre apresenta leve queda nas temperaturas nos próximos dias

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

A Defesa Civil de Porto Alegre informou, com base em dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que os próximos dias terão condições climáticas variáveis, com chuva em momentos pontuais e uma tendência de queda nas temperaturas na Capital. Confira a previsão do tempo:

Quinta-feira (2)

O dia começou com nuvens e pancadas de chuva, que devem se repetir durante a tarde. À noite, a chuva se torna mais espaçada. A temperatura varia entre 22°C e 34°C, com ventos fracos a moderados predominando de noroeste a nordeste.

Sexta-feira (3)

As temperaturas devem baixar, com mínima de 19°C e máxima de 31°C. A manhã tem céu encoberto e chuviscos, enquanto a tarde tem tempo claro. À noite, o céu fica com poucas nuvens. Ventos fracos predominam de sul a sudeste.

Sábado (4)

O dia tem temperaturas baixas para esta época do ano, variando entre 18°C e 29°C. O céu permanece nublado ao longo do dia, com ventos fracos soprando de sudeste a sul.

Domingo (5)

Com temperaturas entre 17°C e 28°C, o dia fica nublado, sem previsão de chuvas significativas. Ventos fracos de sul a sudeste predominam.

