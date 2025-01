Porto Alegre Devido a alagamento em Porto Alegre, Trensurb circula somente entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

A normalização da circulação dos trens está prevista para o início da tarde desta quinta-feira Foto: Luiz Soares/Arquivo Trensurb

Devido a alagamento nos trilhos da Trensurb entre as estações São Pedro e Farrapos, causado pela forte chuva que atingiu Porto Alegre, os trens circulam somente entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo na manhã desta quinta-feira (2).

A viagem até o Centro da Capital é complementada pela linha de ônibus circular, sem custo para os usuários. No Centro da cidade, a parada dos ônibus é no terminal da avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Dr. Flores e Vigário José Inácio.

A normalização da circulação dos trens está prevista para o início da tarde desta quinta-feira (2), segundo a Trensurb.

No dia 24 de dezembro, após quase oito meses, os trens voltaram a realizar o seu trajeto completo, com a reabertura das estações São Pedro, Rodoviária e Mercado, em Porto Alegre. As três estações eram as únicas que ainda não estavam operando desde a enchente histórica de maio.

