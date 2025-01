Brasil Caixas-pretas do avião da Embraer que caiu no Cazaquistão chegam ao Brasil

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

A aeronave, fabricada pela Embraer, havia saído de Baku, capital do Azerbaijão, e tinha como destino a cidade russa de Grózni Foto: Divulgação A aeronave, fabricada pela Embraer, havia saído de Baku, capital do Azerbaijão, e tinha como destino a cidade russa de Grózni. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Chegaram ao Brasil as caixas-pretas com as gravações da cabine do avião da Embraer que caiu no Cazaquistão na última semana. O material será analisado por técnicos da FAB (Força Aérea Brasileira).

A chegada das caixas foi confirmada pela FAB nesta quinta-feira (2). A aeronave decolou de Baku (Azerbaijão) no dia 25 de dezembro e caiu ao tentar pousar em Aktau, no Cazaquistão.

O avião Embraer 190 da Azerbaijan Airlines tinha como destino a cidade de Grózni, capital da república russa da Chechênia, mas foi forçado a realizar um pouso de emergência perto de Aktau. Ao todo, 38 pessoas morreram e outras 29 ficaram feridas.

As caixas-pretas serão degravadas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) – órgão oficial brasileiro tido como referência mundial nesse tipo de inquérito.

Segundo a FAB, investigadores do Cazaquistão, do Azerbaijão e da Rússia virão ao Brasil para monitorar os trabalhos. Todos acompanharão o processo de degravação dos dados. As informações extraídas serão entregues à Autoridade de Investigação de Acidentes Aeronáuticos do Cazaquistão – agência responsável pela análise e investigação do acidente.

Putin se desculpou por “trágico incidente”

A suspeita é de que disparos russos derrubaram o avião. No sábado (28), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, telefonou para o seu colega do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e pediu desculpas pelo que chamou de “trágico incidente” no espaço aéreo russo.

Putin não chegou a assumir a responsabilidade pela queda da aeronave, mas, segundo o Kremlin, disse que, naquele momento, três cidades russas estavam sob ataque de drones ucranianos e que os sistemas de defesa agiram para repelir esses ataques.

“O domínio de tecnologias de animação em realidade virtual em três dimensões (3D), com visualização completa do voo, permite aos investigadores compreender com maior acuracidade vários parâmetros como a trajetória da aeronave, velocidade, altitude, funcionamento de sistemas e da atuação dos comandos de voo”, afirmou a FAB em nota.

