Por Andrei Severo * | 9 de novembro de 2021

Taison foi o responsável por marcar o gol da vitória no Grenal 434 do último sábado (06), no Beira-Rio Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O colorado mudou de cara no clássico Grenal. Comparado aos últimos anos, os dois últimos jogos entre Grêmio x Inter identificaram um time muito mais confiante em campo, sem bola perdida e com vontade de vencer seu maior rival. Pode-se dizer que o responsável por esta mudança na postura tem nome: Taison Barcellos Freda.

O camisa 10 chegou ainda nos meados de abril. Um pouco mais de um mês após retornar a Porto Alegre, e sem estar inscrito, Taison viu o Inter curvar-se ao Grêmio e deixar escapar o título do Campeonato Gaúcho. Porém, a mudança de postura do time colorado apareceu no Grenal seguinte, de número 433, pelo Campeonato Brasileiro, e que marcava o primeiro clássico do jogador após o seu retorno. O empate em 0 a 0 na Arena poderia ter sido uma vitória colorada, mas já mostrava ser algo diferente do que a torcida se acostumou ao ver nos últimos anos.

No último sábado (06), o fato ficou ainda mais evidenciado. Taison fez o gol da vitória em um dos clássicos mais importantes dos últimos anos. O resultado final no Beira-Rio poderia culminar na retomada gremista na fuga do Z-4, assim como a decadência do rival no Campeonato Brasileiro. Em vídeo disponibilizado pela mídia social do Inter, o capitão colorado aparece motivando seu grupo: “Vamos correr, vamos se doar e vamos ganhar!”.

Cria do Celeiro de Ases, Taison já disputou ao todo 13 clássicos. Desde 2008, são oito vitórias, quatro empates e apenas uma derrota para o Grêmio. O jogador tem um gol e uma assistência.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

