Autoridades decretam confinamento de seis dias na cidade australiana de Adelaide

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Escolas, restaurantes e fábricas permanecerão fechados e os moradores confinados em suas casas Foto: Reprodução

O estado da Austrália Meridional decretou um confinamento de seis dias a partir desta quarta-feira (18) em Adelaide, a segunda maior cidade do país, para frear um foco de coronavírus.

Escolas, restaurantes e fábricas permanecerão fechados e os moradores confinados em suas casas. A medida foi decidida após dois novos casos relacionados com um foco de Covid-19 detectado em um hotel de Adelaide, onde as pessoas que chegam ao país procedentes do exterior permanecem confinadas.

Nesta quarta-feira, a cidade registrava 22 casos. Casamentos e enterros também foram proibidos. O uso de máscara é obrigatório em público no estado, que havia registrado poucos casos desde abril.

“Atacamos forte e rápido. O tempo é curto e devemos agir de maneira rápida e firme. Não podemos esperar o agravamento da situação”, afirmou o primeiro-ministro do estado, Steven Marshall.

A secretária de Saúde, Nicola Spurrier, destacou que as medidas extremas devem permitir ao estado de 1,8 milhão de habitantes buscar os contatos e interromper a cadeia de transmissão.

Na segunda-feira (16), quando foram registrados 17 casos, milhares de pessoas que estiveram em contato com os contagiados receberam ordem de isolamento. Os voos internacionais para a cidade também foram suspensos.

As autoridades temem que o novo foco afete pessoas de risco: um guarda de uma prisão e funcionários de casas de repouso testaram positivo. No conjunto, a Austrália conseguiu controlar a pandemia, com pouco mais de 27.700 casos e 907 mortes até o momento.

