Polícia Polícia Federal deflagra operação no combate ao tráfico de ecstasy e supermaconha no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Criminosos usam o serviço de encomendas das linhas de ônibus intermunicipais no transporte das mercadorias Foto: Polícia Federal/Divulgação Criminosos usam o serviço de encomendas das linhas de ônibus intermunicipais no transporte das mercadorias. (Foto: Polícia Federal/Divulgação) Foto: Polícia Federal/Divulgação

A PF (Polícia Federal) deflagrou operação e cumpre, na manhã desta quarta-feira (18), oito mandados de prisão preventiva de 20 de busca e apreensão em uma força-tarefa de combate ao tráfico de ecstasy, skunk e armas na Fronteira Sul do Rio Grande do Sul. Noventa agentes foram mobilizados pela Operação Sintética, que percorre as ruas das cidades de Rio Grande, Bagé, Jaguarão, Santa Vitória do Palmar e Porto Alegre.

Há desdobramentos, ainda, em Florianópolis. As investigações começaram em junho, e apontam que a organização utiliza o serviço de encomendas das linhas de ônibus intermunicipais no transporte das mercadorias. Um dos envolvidos com a quadrilha foi morto em confronto com a Brigada Militar, em Rio Grande, enquanto carregava cerca de 5kg de maconha e 1kg de cocaína.

Já foi apreendida uma grande quantidade de skunk – como é conhecida a supermaconha, dotada de uma maior concentração de substâncias psicoativas do que a droga comum – e um revólver de calibre 38, com número de série raspado. A arma foi encontrada em Porto Alegre, enquanto os entorpecentes estavam em Jaguarão.

