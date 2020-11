Rio Grande do Sul Mais três estações meteorológicas são instaladas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2020

Novas estações melhorarão o monitoramento agroclimático do Estado Foto: Juliano Ritter/Divulgação Novas estações melhorarão o monitoramento agroclimático do Estado. (Foto: Juliano Ritter/Divulgação) Foto: Juliano Ritter/Divulgação

O Rio Grande do Sul recebeu três novas estações meteorológicas nos municípios de Bossoroca, Jaguari e São Borja na semana passada. Elas farão monitoramento das condições climáticas em tempo real. Até dezembro, serão 20 estações espalhadas no Estado, gerando dados diversos sobre umidade, temperatura, vento, chuva e radiação, entre outros.

As estações estão sendo instaladas em regiões onde ocorreram registros de deriva do herbicida 2,4-D. Elas são fruto de uma parceria entre Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), Ministério Público Estadual e empresas de herbicidas, além de prefeituras, universidades e sindicatos.

“Uma rede de estações, quanto mais densa, quanto maior for, melhor serão as informações geradas. Então, além das estações ajudarem a monitorar as condições ideais para fazer a aplicação do 2,4-D e qualquer outro produto fitossanitário, elas vão melhorar o monitoramento agroclimático do Estado, disponibilizando uma informação mais segura para o produtor do Rio Grande do Sul”, afirma o meteorologista Flávio Varone, da Seapdr.

“O Rio Grande do Sul enfrente diversos desafios climáticos com frequência, desde estiagem até excesso de chuvas, granizo, geadas etc. Não podemos interferir na natureza, mas com a instalação das unidades de monitoramento teremos mais facilidade em prevenir estragos e amenizar impactos. Um bem valiosíssimo para todos os agricultores gaúchos”, destaca o secretário Covatti Filho.

Na próxima sexta-feira (20), devem ser instaladas as estações de São Francisco de Paula e Caxias do Sul, ficando faltando as dos municípios de Porto Vera Cruz e Aceguá.

Simagro

A partir da instalação das estações meteorológicas, o Rio Grande do Sul terá nos próximos meses um sistema próprio, o Simagro (Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos), que gerará informação própria de tempo e clima.

“Nós vamos gerar produtos para todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Vamos gerar, além do índice de aplicação do 2,4-D, os mais diversos produtos como monitoramento da ferrugem da soja, algum produto para o arroz, a oliveira, a uva, entre outras culturas”, disse Varone. O sistema estará disponível gratuitamente para o produtor gaúcho por meio do site da secretaria.

