Autorizada a abertura por 24h do comércio de alimentos no Mercado Público de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2020

Comércio de produtos alimentícios do Mercado Público sofre alteração devido à Covid-19 Foto: Brayan Martins/PMPA Comércio de produtos alimentícios do Mercado Público sofre alteração devido à Covid-19. (Foto: Brayan Martins/PMPA) Foto: Brayan Martins/PMPA

O prefeito Nelson Marchezan Júnior editou decreto nesta sexta-feira (03) que autoriza o comércio de produtos alimentícios do Mercado Público a abrir 24 horas, de segunda-feira a domingo, no sistema tele-entrega e modelo take away (pegue e leve).

Também fica permitido que até 13 de abril as lojas de chocolates funcionem 24 horas para as compras de Páscoa, sendo proibidas aglomerações e formação de filas. As orientações estão publicadas em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre.

Marchezan também fez contato com a Agas (Associação Gaúcha de Supermercados) solicitando que os supermercados estendam o horário de funcionamento ou atendam 24h para evitar aglomerações, sempre com atenção às orientações de higiene.

Segundo o prefeito, a solicitação ocorreu após denúncias de clientes de movimentação intensa nos estabelecimentos. “Nosso objetivo é dar mais opções de horário para que as pessoas não saiam às compras todas ao mesmo tempo. É mais uma forma de evitar o contágio do coronavírus”, explica.

