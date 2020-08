Autorizado projeto para reforma do Ginásio Tesourinha

A empresa Teixeira Ribeiro Engenharia Eirelli é a vencedora da licitação para elaborar projeto de reforma do Ginásio Municipal Osmar Fortes Barcellos, o Tesourinha.

A empresa fica encarregada de elaborar, em um prazo de seis meses, levantamentos, laudos técnicos e PPCI (Programa de Prevenção e Proteção Contra Incêndios), de obter o APPCI-CBMRS (Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios) e formular projetos executivos, orçamento e cronograma físico-financeiro, num investimento de R$ 118,739 mil. A obra está prevista para começar em 2021, com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 1,170 milhão.

Construído em 1988, o ginásio poliesportivo homenageia o jogador Osmar Fortes Barcellos, conhecido como Tesourinha, que atuou no Internacional, na década de 1940, e no Grêmio, nos anos 1950. Foi um dos jogadores mais laureados da história do futebol brasileiro.

Com capacidade para 8 mil espectadores, o espaço é uma das unidades esportivas e recreativas da prefeitura. Podem ser praticadas no local diversas modalidades, como basquete, vôlei, judô, kung fu, capoeira, ginástica, balé, beach tennis e handebol.