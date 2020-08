A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa o início da operação, nesta segunda-feira (17), do trecho de faixa exclusiva na rua Silva Só, que vai ampliar o espaço preferencial para ônibus e táxis na Capital. Na rua Silva Só, sentido Norte-Sul, foram demarcados 400 metros de faixa azul entre viaduto Tiradentes e a Ipiranga, que fazem ligação com o trecho da avenida. A sinalização viária e as travessias de pedestres foram revitalizadas. No acesso à rua Dona Eugênia, a redução do espaço de transposição (largura das vias), através de urbanismo tático, prioriza o pedestre.

No horário das 6h às 9h e das 16h às 20h, de segunda à sexta-feira, a faixa exclusiva poderá ser usada somente por ônibus e táxis e, fora do horário de pico, estará disponível para os demais veículos. O local vai ter um período de acompanhamento e orientação aos motoristas. Haverá reforço nas ações educativas e presença de agentes de fiscalização de trânsito para instruir sobre o uso adequado daquele espaço.