Empresa fará projeto de reforma do Tesourinha

A empresa Teixeira Ribeiro Engenharia venceu a licitação para elaborar projeto de reforma do ginásio municipal Tesourinha, em Porto Alegre. O contrato prevê seis meses para entrega de laudos técnicos e plano de prevenção contra incêndios, dentre outros itens, a um custo de R$ 118,7 mil. Os trabalhos devem começar em 2021, com recursos de emenda parlamentar no valor de R$ 1,17 milhão.